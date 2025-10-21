«Какая разница, одним больше или меньше»: Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров

Тренер Семин: ни один лимит не давал пользу, особенно в футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров, отметив, что болельщикам будет неинтересно смотреть на более слабых футболистов. Его слова приводит Sport24.

«Ни один лимит не давал пользу. Особенно в футболе. Ну какая разница — одним легионером больше или меньше? А зачем болельщикам, чтобы играли более слабые футболисты? Лучше обратите внимание на детско-юношеский футбол», — отметил специалист.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выступил против ужесточения лимита на легионеров.