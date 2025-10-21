На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец UFC хочет подраться в Белом доме

Российский боец Павлович хочет подраться на турнире UFC в Белом доме
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Павлович признался, что хочет подраться на турнире промоушена, который будет организован в Белом доме. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, это большое событие. Для медиапространства в целом. Мне кажется, там будет очень интересный кард. Потому хочется в таких значимых турнирах принимать участие», — заявил он.

23 августа Сергей Павлович одержал победу на турнире UFC Fight Night 257, одолев Валдо Кортеса-Акосту в Шанхае. Поединок между соперниками продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Павлович — бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, бывший чемпион Fight Nights Global в тяжёлом весе. Боец — двукратный чемпион мира по рукопашному бою, чемпион России, Европы и мира по универсальному бою.

В 2018 году россиянин подписал первый контракт с UFC. В своем дебютном поединке на UFC Fight Night 141 в Пекине против нидерландца Алистара Оверима он проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее Павлович заявил, что не играет в футбол из-за опасности травм.

