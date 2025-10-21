Капризов установил уникальное достижение в «Миннесоте»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:1 в пользу «дикарей». В составе победившей команды голами отметились шведский защитник Юнас Бродин, российские нападающие Данила Юров и Кирилл Капризов, реализовавший бросок в пустые ворота. Единственную шайбу «Рейнджерс» в этом поединке забросил россиянин Артемий Панарин.

Капризов стал первым игроком в истории клуба, сумевшим достичь отметки в десять набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ.

Гол Панарина, который тот оформил на 57-й секунде матча с передач Мики Зибанеджада и Уильяма Боргена, помог «Рейнджерс» прервать рекордную безголевую серию, которая составляла (180 минут и 57 секунд), на своем льду. До этого «Рейнджерс» проиграли на своем льду «Питтсбург Пингвинз» (0:3), «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (0:2). Серия «Рейнджерс» стала антирекордной в НХЛ в XXI веке.

В следующем матче команда из Нью-Йорка 24 октября сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» проведет матч на день раньше с «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона».