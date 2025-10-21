На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Локомотива» назвал фаворита матча «Реала» и «Ювентуса»

Экс-футболист Пименов предрек «Реалу» победу над «Ювентусом»
close
Phil Noble/Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов в интервью odds.ru заявил, что мадридский «Реал» сумеет обыграть туринский «Ювентус» в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал» играет дома, и «Ювентус» будет закрываться, искать шансы в контратаках. Я думаю, «Реал» — явный фаворит. «Реал» должен обыграть «Ювентус» с разницей в два мяча, или более», — заявил Пименов.

Игра «Реал» — «Ювентус» пройдет 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

