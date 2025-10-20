Клуб НХЛ выставил российского защитника на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» принял решение о размещении российского защитника Даниила Мироманова на драфте отказов. Об этом сообщает журналист Джеймс Миртл.

Хоккеист потерял в профессиональных позициях после перехода в «Калгари» из «Сан-Хосе Шаркс» в межсезонье 2024 года. В текущем чемпионате защитник провел лишь одну встречу, не отметившись результативными действиями.

По правилам НХЛ, теперь в течение 24 часов любая команда лиги может претендовать на хоккеиста. Если ни одна команда НХЛ не заберет Мироманова с драфта отказов, его ожидает отправка в «Калгари Рэнглерс» — фарм-клуб в АХЛ.

Мироманов перешел в НХЛ в 2022 году состав «Сан-Хосе Шаркс», где он провел два сезона. В 53 матчах за калифорнийский клуб российский защитник набрал 14 (4+10) очков. После перехода в «Калгари» летом 2024 года хоккеист не сумел закрепиться в основном составе, уступив конкуренцию другим игрокам обороны.

