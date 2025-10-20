На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб НХЛ выставил российского защитника на драфт отказов

Российский защитник Мироманов выставлен клубом НХЛ «Калгари» на драфт отказов
true
true
true
close
John Locher/AP

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» принял решение о размещении российского защитника Даниила Мироманова на драфте отказов. Об этом сообщает журналист Джеймс Миртл.

Хоккеист потерял в профессиональных позициях после перехода в «Калгари» из «Сан-Хосе Шаркс» в межсезонье 2024 года. В текущем чемпионате защитник провел лишь одну встречу, не отметившись результативными действиями.

По правилам НХЛ, теперь в течение 24 часов любая команда лиги может претендовать на хоккеиста. Если ни одна команда НХЛ не заберет Мироманова с драфта отказов, его ожидает отправка в «Калгари Рэнглерс» — фарм-клуб в АХЛ.

Мироманов перешел в НХЛ в 2022 году состав «Сан-Хосе Шаркс», где он провел два сезона. В 53 матчах за калифорнийский клуб российский защитник набрал 14 (4+10) очков. После перехода в «Калгари» летом 2024 года хоккеист не сумел закрепиться в основном составе, уступив конкуренцию другим игрокам обороны.

Ранее хоккеист АХЛ бросил соперника без шлема головой об лед.

