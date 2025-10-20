На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хоккеист АХЛ бросил соперника без шлема головой об лед

В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) нападающий «Абботсфорд Кэнакс» Чейз Стиллман применил силовой прием против защитника «Лаваль Рокет» Джосиа Дидье, который в момент столкновения потерял шлем, сообщает Legalbet.

В результате броска голова хоккеиста «Лаваль Рокет» ударилась о лед, после чего он на короткое время потерял сознание. Медики немедленно выбежали на площадку для оказания помощи пострадавшему игроку. Состояние Дидье не разглашается, но известно, что он был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Судьи удалили Стиллмана до конца матча за запрещенный прием.

Несмотря на инцидент, «Абботсфорд Кэнакс» одержали победу со счетом 3:0 и поднялись на шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. 22-летний Стиллман, считавшийся летом 2024 года одним из лучших проспектов «Нью-Джерси Девилс», уже получал дисциплинарные взыскания в этом сезоне. Сейчас также может получить дополнительную дисквалификацию после рассмотрения инцидента комитетом АХЛ.

Ранее «Вашингтон» проиграл в матче НХЛ, Овечкин не забил.

