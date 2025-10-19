На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вашингтон» проиграл в матче НХЛ, Овечкин не забил

«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ
Brad Penner-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась с результатом 4:3. В составе «Кэнакс» шайбы забросили Элиас Петтерссон, отличившийся на 59-й секунде игры, Тайлер Майерс, Кифер Шервуд (обе шайбы — на 18-й минуте игры), а также Теодор Блюгерс (25-я минута). Gthdsq гол в составе «Вашингтона» оформил Райан Леонард на 34-й минуте игры. Вторую шайбу «столичных» забросил Джейкоб Чикран на 50-й минуте, третью — Джон Карлсон на 58-й минуте.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который в прошлом матче забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ, участие в игре принял, однако не сумел отличиться результативными действиями и помочь команде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей игре «Вашингтон», который прервал серию из четырех побед подряд, сразится с «Сиэтл Кракен» 22 октября, стартовая сирена для команд прозвучит в 2:00 по московскому времени. «Ванкувер», выигравший третий матч подряд, сыграет в тот же день с «Питтсбург Пингвиз», матч также начнется в 2:00 мск.

Ранее Артемий Панарин забросил первую шайбу в сезоне, став звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль».

Хоккей. НХЛ
