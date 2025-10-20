В Гане нашли тело 18-летнего сенегальского футболиста

В Гане обнаружили тело 18-летнего сенегальского футболиста Туре после похищения

В Гане обнаружено тело 18-летнего сенегальского вратаря Шейка Туре, похищенного накануне. Об этом сообщает De Telegraaf.

Согласно информации местных правоохранительных органов, Туре прибыл в Гану из Сенегала 15 октября после получения предложения о просмотре в местном клубе Премьер-лиги. Преступники, использовавшие фиктивные документы, разместили спортсмена в одном из отелей города, после чего потребовали у его семьи выкуп в размере 50 000 ганских седи.

«Министерство выражает глубочайшие соболезнования семье и гарантирует принятие всех необходимых мер для тщательного расследования этого дела», — говорится в официальном заявлении министерства Сенегала.

Туре выступал за сенегальский клуб «Эсприт Фут Йембеул» из пригорода Дакара. После похищения преступники связались с семьей футболиста, однако родственники не смогли собрать запрашиваемую сумму. Тело голкипера было обнаружено через несколько дней после исчезновения.

Расследование происшествия ведут правоохранительные органы Ганы совместно с представителями посольства Сенегала. МИД Сенегала и министерство по делам сенегальцев за рубежом также подключились к расследованию инцидента.

Ранее туристка без снаряжения и припасов пропала в горах Башкирии.