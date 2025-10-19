Первая ракетка России не заявилась ни на один предстоящий турнир

Теннисистка Андреева не заявилась на участие в турнирах WTA на следующей неделе

Первая ракетка России Мирра Андреева не примет участия в турнирах Ассоциации теннисисток-профессионалок (WTA) на следующей неделе.

Спортсменка, занимающая восьмое место в рейтинге чемпионской гонки, не стала использовать право на уайлд-кард для участия в соревнованиях в Токио (WTA 500) и Гуанчжоу (WTA 250).

Решение пропустить турниры может серьезно повлиять на позиции Андреевой в борьбе за попадание на Итоговый турнир WTA, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде. Ситуацию усугубляет тот факт, что в Токио выступит ее ближайшая конкурентка — казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая девятую позицию в рейтинге. В случае успешного выступления Рыбакиной именно она получит проход на итоговый турнир, а Андреева останется первой запасной.

Андреева завершила выступления в сезоне 2025 года, потерпев три поражения подряд в октябре на турнирах в Пекине, Ухане и Нинбо. Отсутствие в предстоящих турнирах означает, что ее участие в Итоговом турнире теперь полностью зависит от результатов других теннисисток.

