На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед», пропустив на 62-й секунде матча

«Ливерпуль» со счетом 1:2 проиграл «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли футболисты «Манчестер Юнайтед», на 62-й секунде поединка отличился Брайан Мбемо с передачи Амада Диалло. «Ливерпуль» сравнял на 78-й минуте, забил Коди Гакпо, его ассистентом выступил Федерико Кьеза. Победу «Юнайтед» принес гол Гарри Магуайра с передачи Бруну Фернандеша на 84-й минуте игры.

Главным арбитром поединка был назначен Майкл Оливер.

Для «Ливерпуля» это поражение стало третьим подряд в АПЛ, причем все три матча были проиграны с одинаковым счетом — 1:2. В турнирной таблице АПЛ команда идет на третьем месте, набрав 15 очков. «Манчестер Юнайтед» расположился на девятой позиции с 13 баллами.

В следующем матче национального первенства «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом» 25 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Брайтон», матч стартует в 19:30 мск.

Ранее было названо имя нового главного тренера «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами