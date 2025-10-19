«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед», пропустив на 62-й секунде матча

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли футболисты «Манчестер Юнайтед», на 62-й секунде поединка отличился Брайан Мбемо с передачи Амада Диалло. «Ливерпуль» сравнял на 78-й минуте, забил Коди Гакпо, его ассистентом выступил Федерико Кьеза. Победу «Юнайтед» принес гол Гарри Магуайра с передачи Бруну Фернандеша на 84-й минуте игры.

Главным арбитром поединка был назначен Майкл Оливер.

Для «Ливерпуля» это поражение стало третьим подряд в АПЛ, причем все три матча были проиграны с одинаковым счетом — 1:2. В турнирной таблице АПЛ команда идет на третьем месте, набрав 15 очков. «Манчестер Юнайтед» расположился на девятой позиции с 13 баллами.

В следующем матче национального первенства «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом» 25 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «Брайтон», матч стартует в 19:30 мск.

