Названо имя нового главного тренера «Спартака»

Бывший тренер «Алавеса» и «Мальорки» Луис Гарсия в ближайшие дни может возглавить московский «Спартак». Об этом пишет испанское издание Marca.

По информации СМИ, испанский специалист готов продолжить карьеру в московском клубе, сейчас идет обсуждение деталей будущего сотрудничества.

В течение карьеры Гарсия тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год. Сейчас специалист находится без работы.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что у команды нет игры.