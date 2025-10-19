«Локомотив» просто втоптал ЦСКА»: бывший президент клуба о победе команды

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал разгромную победу своей бывшей команды над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), признавшись, что не ожидал такого исхода. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не ожидал такого разгрома. Я прогнозировал, что будет ничья с малым количеством голов. Такого «Локомотива» я давно не видел», — заявил Наумов. По его словам, у «железнодорожников» был «сумасшедший настрой», и они «просто втоптали ЦСКА», выигрывая каждый участок поля.

Касаясь игры отдельных футболистов, Наумов особо отметил Дмитрия Воробьёва, который быстро прогрессирует и, вероятно, стал усиленно работать после прихода в команду Комличенко. Алексея Батракова он охарактеризовал как «большого мастера», который не опускается ниже определенной планки. При этом Наумов считает, что отсутствие у ЦСКА Мойзеса и Акинфеева не было главной причиной поражения — просто «Локомотив» был явно сильнее.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от лидера по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал прекрасной философию «Локомотива» после матча с ЦСКА.