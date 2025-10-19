На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил о своих шансах на победу в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате

Теннисист Медведев о предстоящем матче ATP-250: шансы на победу в финале есть
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил о своих шансах на победу в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. Его слова передает «Чемпионат».

По словам спортсмена, для завоевания титула важно сохранять концентрацию и демонстрировать высокий уровень игры, независимо от статуса фаворита.

«Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть», — отметил Медведев. Он подчеркнул, что выход в финал турнира подтверждает его хорошую форму в текущем сезоне. Он также прокомментировал свой прогресс в текущем сезоне: «Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров».

Теннисист заявил, что это дает ему основание рассчитывать на победу в предстоящем финале против француза Корентена Муте, добавив, что в финальных матчах рейтинг не имеет решающего значения, поскольку оба соперника находятся в оптимальной игровой кондиции.

Медведев занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге ATP. Он не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Яннику Синнеру вручили ракетку из чистого золота за победу на турнире на Six Kings Slam.

Летние виды спорта
