Медведев заявил о своих шансах на победу в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате

Теннисист Медведев о предстоящем матче ATP-250: шансы на победу в финале есть

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил о своих шансах на победу в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате. Его слова передает «Чемпионат».

По словам спортсмена, для завоевания титула важно сохранять концентрацию и демонстрировать высокий уровень игры, независимо от статуса фаворита.

«Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть», — отметил Медведев. Он подчеркнул, что выход в финал турнира подтверждает его хорошую форму в текущем сезоне. Он также прокомментировал свой прогресс в текущем сезоне: «Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров».

Теннисист заявил, что это дает ему основание рассчитывать на победу в предстоящем финале против француза Корентена Муте, добавив, что в финальных матчах рейтинг не имеет решающего значения, поскольку оба соперника находятся в оптимальной игровой кондиции.

Медведев занимает 14-ю позицию в мировом рейтинге ATP. Он не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

