Синнеру вручили ракетку из чистого золота за победу на турнире на Six Kings Slam

Синнер получил ракетку из золота за победу в Six Kings Slam в Эр-Рияде

Итальянский теннисист Янник Синнер получил ракетку из чистого золота весом около 3 кг за победу в выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде. Стоимость трофея оценивается в 250 тысяч евро.

Награду вручил советник королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. В 2024 году такой же приз получил Рафаэль Надаль. Финал турнира состоялся 18 октября, где Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Призовой фонд турнира составил 6 миллионов долларов. За победу в финале Синнер получил 4,5 миллиона долларов, еще 1,5 миллиона — за участие в остальных матчах.

Турнир Six Kings Slam проводится при поддержке Саудовской теннисной федерации. В соревновании участвовали шесть теннисистов: Новак Джокович, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц, а также финалисты Синнер и Алькарас.

24-летний Синнер занимает вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

Ранее канадский теннисист поругался на русском языке с фанатом.