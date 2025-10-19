На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«С такой силой передачу не дают»: легенда «Зенита» об игроке «Локомотива»

Радимов о форварде «Локомотива» Воробьеве: с такой силой передачу не дают
Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев преднамеренно наносил удар по воротам, когда забил гол с нулевого угла в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 3:0 победой в пользу «Локомотива».

«Прессинговал здорово. По вращению мяча он понял, что тот не выкатится за лицевую и застрянет в траве. Он сообразил быстро. Как по мне, то он бил. С такой силой передачу не дают», — прокомментировал Радимов. Экс-футболист добавил, что если бы Воробьев просто хотел сделать передачу, то не стал бы так сильно бить по воротам.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, как обыграли ЦСКА.

Футбол. Чемпионат России
