«С такой силой передачу не дают»: легенда «Зенита» об игроке «Локомотива»

Радимов о форварде «Локомотива» Воробьеве: с такой силой передачу не дают

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев преднамеренно наносил удар по воротам, когда забил гол с нулевого угла в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Его слова передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 3:0 победой в пользу «Локомотива».

«Прессинговал здорово. По вращению мяча он понял, что тот не выкатится за лицевую и застрянет в траве. Он сообразил быстро. Как по мне, то он бил. С такой силой передачу не дают», — прокомментировал Радимов. Экс-футболист добавил, что если бы Воробьев просто хотел сделать передачу, то не стал бы так сильно бить по воротам.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

