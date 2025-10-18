В «Локомотиве» рассказали, как обыграли ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что был восхищен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Безусловно, мы довольны. Я сказал ребятам слова восхищения, потому что организация игры, дисциплина, все было сегодня на высочайшем уровне. Мы хорошо поработали и нашли определенный баланс с теми игроками, которые прилетели с матчей сборных. Только благодарность нашей команде», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

