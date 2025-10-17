На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кипре застрелили президента клуба, тренером которого был Кержаков

На Кипре застрелили Димостенуса — президента клуба, который тренировал Кержаков
ФК «Кармиотисс»

На Кипре убили президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Функционера расстреляли в упор возле его собственного дома в тот момент, когда он садился в автомобиль. Неизвестные совершили несколько выстрелов, после чего скрылись с места преступления.

Ситуация усугубилась тем, что его сын, ставший свидетелем нападения, попытался срочно доставить раненого отца в больницу. Однако по дороге в медицинское учреждение машина попала в серьезную аварию на автомагистрали. В результате президент «Кармиотиссы» скончался от полученных огнестрельных ранений прямо в автомобиле, так и не добравшись до врачей.

Полиция Кипра уже начала расследование этого громкого преступления. Правоохранительные органы рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможные криминальные разборки и деловые конфликты.

В клубе «Кармиотисса» в феврале-марте 2023 года на посту главного тренера находился бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. Под его руководством команда провела пять матчей, одержав одну победу при трех поражениях и одной ничьей, после чего российский футболист покинул пост. В прошлом сезоне «Кармиотисса» вылетела из высшего дивизиона чемпионата Кипра.

Ранее в Сербии опровергли слухи о назначении Деяна Станковича главным тренером сборной.

Хроника
