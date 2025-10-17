На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сербии опровергли слухи о назначении Станковича главным тренером сборной

Сербия: Станкович был упомянут как один из кандидатов, но не более того
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сербский журналист Урош Самарджич опроверг информацию о том, что Деян Станкович является главным кандидатом на пост тренера сборной Сербии, в разговоре с Legalbet.

Самарджич уточнил, что нынешний наставник московского «Спартака» — лишь один из претендентов на вакантную должность, но не основной.

«Станкович был упомянут как один из кандидатов, но не более того. У него есть действующий контракт в России со «Спартаком», — отметил журналист. Он добавил, что сам Станкович признал отсутствие готовности к работе в сборной.

Решение об отставке предыдущего тренера Драгана Стойковича, объявившего об уходе после поражения от Албании, будет официально утверждено 17 октября. Среди основных кандидатов на пост называются Велько Паунович и тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее легенда «Спартака» поделился, почему клуб не может быть базовым для сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами