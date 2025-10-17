В Сербии опровергли слухи о назначении Станковича главным тренером сборной

Сербия: Станкович был упомянут как один из кандидатов, но не более того

Сербский журналист Урош Самарджич опроверг информацию о том, что Деян Станкович является главным кандидатом на пост тренера сборной Сербии, в разговоре с Legalbet.

Самарджич уточнил, что нынешний наставник московского «Спартака» — лишь один из претендентов на вакантную должность, но не основной.

«Станкович был упомянут как один из кандидатов, но не более того. У него есть действующий контракт в России со «Спартаком», — отметил журналист. Он добавил, что сам Станкович признал отсутствие готовности к работе в сборной.

Решение об отставке предыдущего тренера Драгана Стойковича, объявившего об уходе после поражения от Албании, будет официально утверждено 17 октября. Среди основных кандидатов на пост называются Велько Паунович и тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

Ранее легенда «Спартака» поделился, почему клуб не может быть базовым для сборной России.