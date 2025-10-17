На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» поделился, почему клуб не может быть базовым для сборной России

Легенда «Спартака» Аленичев объяснил, почему игроки клуба не входят в сборную
РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал ситуацию с отсутствием футболистов «Спартака» в национальной команде, заявив, то красно-белые перестали делать ставку на отечественных футболистов в отличие от ЦСКА и «Локомотива». Его слова передает РИА Новости.

«Раньше много игроков вызывалось из «Спартака», а сейчас базовые для сборной — ЦСКА и «Локомотив», которые играют практически полностью российскими составами. Это логично», — отметил Аленичев. Он выразил сожаление по этому поводу, подчеркнув, что академия «Спартака» должна готовить кадры для основной команды, но сейчас эта система не работает в полной мере.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, не потерпев ни одного поражения. В последней игре россияне уверенно обыграли Боливию со счетом 3:0. Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее тренер сборной России пошутил над промахом игрока в матче с Боливией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
