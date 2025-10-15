18-летняя Андреева вновь потерпела поражение, проиграв 219-й ракетке мира

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, идущая на шестом месте в мировом рейтинге, не сумела выйти в третий круг турнира серии WTA-500 в Нинбо, Китай.

В матче второго круга россиянка проиграла представительнице Китая Чжу Линь, которая занимает 219-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 2:6.

Андреева подала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Линь два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

В следующем круге китаянка сыграет с еще одной россиянкой — Дианой Шнайдер.

7 октября Андреева потерпела поражение в матче 1/16 финала турнира в Ухане от Лауры Зигемунд. Россиянка проиграла со счетом 6:7, 6:3, 6:3. Андреева была пятой сеянной турнира. Зигемунд не имела номер посева. После матча россиянка громко выругалась с использованием ненормативной лексики после

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее была названа причина срывов Андреевой.