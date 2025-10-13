«Дерутся раз в неделю»: президент МФЛ назвал, чем профессиональный футбол похож на медийный

Создатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в большом интервью для «Газеты.Ru» рассказал, что профессиональный футбол очень похож в плане проявления эмоций на медийный, который регулярно критикуют за драки.

«Мы регулярно, чуть ли не раз в неделю, видим драки профессиональных команд. Я вижу это на стадионе «Спартака», когда он играет с «Зенитом». Спорт — это площадка, где адреналина и тестостерона так много, что часто они затмевают умы вполне нормальных, адекватных людей, которые в моменте превращаются в воинов. Это есть везде, просто плохое запоминается чаще, чем хорошее. И часто этот ассоциативный ряд тиражируется людьми, плохо знакомыми с проектом. Он заставляет многих воспринимать нас как маргинальный проект. Как только люди погружаются (чаще всего это происходит на знаковых событиях, куда людей приглашаешь), они меняют свое восприятие Медиалиги», — считает Осипов.

В Медиалиге в данный момент проходит Кубок лиги, где в верхней сетке «ФК 10» обыграл в первом матче финала «Синдекат» со счетом 3:2, а в нижней сетке в финал вышли Broke Boys и LitEnergy. Проигравший по сумме двух встреч в противостоянии «Десятки» и «Синдеката» сыграет в один матч с победителем финала нижней сетки за право выхода в суперфинал турнира. Решающие игры пройдут в Китае.

