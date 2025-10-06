«Мы конкурируем с РПЛ и сборной России»: интервью с президентом Медиалиги

Медийная футбольная лига существует всего три года, но уже стала заметным явлением в отечественном спорте. «Газета.Ru» встретилась с создателем и президентом МФЛ Николаем Осиповым, который в большом интервью рассказал, как помогал делать команду Леониду Слуцкому и Артему Дзюбе, почему готов принять в лигу Федора Смолова, несмотря на уголовное дело, и как Медиалиге удалось подняться на уровень стадионов чемпионата мира — 2018 и организовать матчи за границей.

«Скептики по-прежнему хоронят Медиалигу»

— Каждый год спрашивают: «Медиалига прошла свой пик, не кажется ли, что проект затухает?» Как часто приходится такое слышать сейчас?

— Скептиков становится меньше, хотя они по-прежнему хоронят нас после каждого успешного сезона. Но ты включаешь трансляции Кубка России с участием медийных команд, и видишь, что «Амкал» смотрят с долей 3,5, что эквивалентно лучшим матчам группового этапа Лиги чемпионов и лучшим играм на «Матч ТВ». Очевидно, что внимания к медийным клубам меньше не становится, а к лиге — только больше.

— Медиалига взаимодействует с разными структурами, включая государственные. При этом клубы и их известные медийные лица своими скандальными действиями зачастую вредят имиджу лиги. Насколько сложно управлять Медиалигой в таких условиях и к тому же стараться, чтобы на первый план выходила позитивная повестка?

— Это непросто. Работая с таким большим количеством людей, имеющих солидную аудиторию, ты становишься косвенно зависим от тех позиций, которые они занимают. Высказывания многих из них воспринимаются как высказывания как минимум какой-то части медиафутбола.

Это заставляет стараться сделать так, чтобы этих высказываний было как можно меньше, если это расходится с идеологией лиги. На всех площадках лиги я всегда стараюсь озвучивать те идеи, с которыми Медиалига дружит, и порицать и критиковать то, что лиге не свойственно. Чтобы и представители команд, и аудитория лиги это понимали, и мы все вместе двигались в одном направлении.

«Участники должны уважать лигу»

— Когда лига возникла, никто не знал, кто ее создал. Постепенно узнали, что есть такой человек Николай Осипов, который не хочет публичности. Потом появился Telegram-канал. В какой-то момент показалось, что вы хотите использовать эту площадку как элемент влияния. А потом как будто это желание ушло…

— Я бы, наверное, поспорил. В недавнем конфликте с Broke Boys мой канал снова был на виду.

Конфликт МФЛ и Broke Boys На тот момент главный тренер Broke Boys Виталий Дьяков вступил в конфликт с Николаем Осиповым в прямом эфире во время матча своей команды. За это он был отстранен от работы в лиге пожизненно. Также пожизненное отстранение получил защитник команды Сергей Киряков, раскритиковавший лигу и ее генерального партнера в своем Telegram-канале. Позднее Дьяков и Киряков извинились. Первый подал в отставку, а за второго поручилась команда, после чего отстранение с футболиста было снято.

Канал появился в первую очередь для того, чтобы излагать свои мысли быстрее и доступнее для аудитории. Как в момент появления лиги, так и сейчас я за медийностью не гонюсь. За меня должны говорить мои дела, поступки и проекты, в которых я принимаю участие, а не мои образ и визуал.

«Мы даем Зареме шанс вернуться в футбол»: интервью Дмитрия Кортавы Дмитрий Кортава, заместитель руководителя развития департамента ФНЛ (Первая и Вторая лиги) в РФС и... 30 марта 16:59

— Отстранение игрока команды Broke Boys Сергея Кирякова и тренера Виталия Дьякова, которые вступили в серьезный конфликт с вами, — имиджевый момент? Как глава Медиалиги вы не можете позволить, чтобы люди вели себя так с вами?

— Это действительно так, подписываюсь под каждым словом. К тому же такое поведение людей в публичном пространстве в нашей стране уголовно наказуемо. Нас смотрит аудитория.

История про поведение Дьякова — это череда событий в очень короткий промежуток времени: агрессия в адрес арбитра, через несколько недель агрессия в адрес руководителя лиги. Это неприемлемо.

Что именно натворил Дьяков Виталий Дьяков оказался недоволен решением судьи удалить президента Broke Boys Дмитрия Егорова, который был также заявлен как игрок. Проходя мимо комментаторской позиции, где в этот момент Осипов был в эфире, Дьяков начал оскорблять лигу и президента, на что тот среагировал. Эта перепалка попала в трансляцию.

Вторая история — это Киряков. Я его часто называю «рецидивистом». В кавычках, с улыбкой. Это человек, который получил в матче Кубка России дисквалификацию за неспортивное поведение.

Что касается поведения Кирякова на матче Медиалиги, после которого его отстранили: мне писали сообщения высокопоставленные чиновники российского футбола и указывали на видео, где он бежал за арбитром после матча, хватал его за шкирку и явно желал физической расправы.

Это абсолютно неуважительное отношение к людям, к руководителю и партнерам проекта, которые вас же и кормят.

Что натворил Киряков Во время скандального матча Киряков глумился над судьями. После игры он написал едкий пост в своем Telegram-канале, раскритиковав лигу и задев главного спонсора МФЛ. Осипов заявил, что Киряков будет дисквалифицирован пожизненно. Футболист не смог помочь Broke Boys в концовке шестого сезона МФЛ, был отстранен все межсезонье, но ближе к старту Кубка лиги благодаря поручительству команды был амнистирован. При этом в случае нового эпизода со стороны защитника именно на Broke Boys ляжет ответственность, и вся команда будет снята с соревнований.

Ты не имеешь права огульно оскорблять бизнес и руководителей лиги. И самое обидное, что все это не имеет под собой никакой базы.

С президентами своих клубов никто из этих людей так себя не ведет. Я не понимаю эти двойные стандарты, поэтому каждый из них получил свою дисквалификацию.

Но если Виталий Дьяков взял самоотвод, так как, имея желание строить профессиональную карьеру и не умея держать себя в руках, находиться здесь не совсем правильно, то Серега Киряков, по большому счету, заручился поддержкой целого клуба, и теперь судьба большого количества людей зависит от его поведения.

Если завтра Киряков свернет не на ту дорожку, то огромное количество людей, с кем он сейчас находится в коллективе, придут и скажут ему: «Теперь ты нас лишил хлеба, заработка, удовольствия, какой-то перспективы и всего остального».

«Казнить или помиловать Литвина»

— Вы не раз говорили, что после конфликта Литвина с Бастой во время матча их команд в Медиалиге у вас были разговоры с серьезными людьми, с которыми вы раньше никогда не общались. А был какой-то приятный звонок от человека высокого статуса, которого вы не ожидали?

Конфликт Литвина и Басты Владелец клуба LitEnergy — популярный блогер Михаил Литвин — и президент «СКА-Ростова» рэпер Василий «Баста» Вакуленко вступили в конфликт на трибунах во время матча своих команд. Дело едва не дошло до драки, а Литвин был задержан, провел ночь в полицейском участке и впоследствии был арестован на 10 суток.

— Безусловно, самым резонансным эпизодом была история с Мишей Литвиным, потому что это один из самых больших людей в лиге с точки зрения популярности. В момент, когда он уже находился в отделении полиции, мне позвонили несколько людей, каждый из которых, условно, задавал вопрос «казнить или помиловать».

Я этих людей не знал, но, понимал, с какого высокого уровня идет звонок. И это были звонки людей, которые хотели помочь проекту существовать и развиваться. Это были действительно друзья и болельщики лиги, люди, понимающие ее важность, ценность и значимость для той аудитории, для которой она создается.

— Это можно назвать одним из моментов, когда вы понимаете, что все не зря?

— Да, это такой момент. Момент, когда ты понимаешь, что, находясь внутри проекта, не замечаешь многих вещей.

Так же было с вручением премии в статусе «Просветителя года в области здорового образа жизни». Меня пригласили на церемонию в качестве участника, и я пошел, потому что я ни разу не был в павильоне «Россия», и мне хотелось там оказаться без огромного количества людей. Пришел, сел, и оказалось, что выиграл. Я этого не ожидал, не давал себе ни одного процента на победу, учитывая представленных в этой категории номинантов.

close Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

«Очевидно, что участие команд МФЛ увеличивает внимание к Кубку России»

— За эти годы были ситуации, когда Медиалига была близка к закрытию по финансовым причинам?

— Наверное, с момента запуска проекта речь о закрытии не шла. Было два важных эпизода в истории. Один был связан с началом активной мобилизации. Это заставило задуматься, а имеет ли вообще смысл развлекательный и спортивный контент в момент, когда большинству людей головы будоражат другие вещи? А ближе всего к закрытию лига была, когда она еще не открылась.

Февраль 2022 года, когда огромное количество компаний партнеров и спонсоров, с кем были достигнуты договоренности о совместной работе в этой лиге, покинули страну. Вот тогда стало немного больно, что проект может не запуститься.

— Когда Медиалигу критикуют, главными причинами являются мат, драки и прочее. Но в то же время профессиональный футбол такой же, просто там этого не видно…

— Ну как не видно. Мы регулярно, чуть ли не раз в неделю, видим драки профессиональных команд. Я вижу это на стадионе «Спартака», когда он играет с «Зенитом». Спорт — это площадка, где адреналина и тестостерона так много, что часто они затмевают умы вполне нормальных, адекватных людей, которые в моменте превращаются в воинов.

Это есть везде, просто плохое запоминается чаще, чем хорошее. И часто этот ассоциативный ряд тиражируется людьми, плохо знакомыми с проектом. Он заставляет многих воспринимать нас как маргинальный проект. Как только люди погружаются (чаще всего это происходит на знаковых событиях, куда людей приглашаешь), они меняют свое восприятие Медиалиги.

— Какие отношения у Медиалиги с РФС? Когда начинается Кубок России, в комментариях постоянная критика участия команд Медиалиги. Но понятно же, что на этой стадии Кубок никогда и никому не был интересен, а теперь — уже четвертый турнир подряд — он интересен благодаря именно медийным командам.

— Уже говорил про рейтинги наших команд в Кубке России в федеральном эфире — и это ранним вечером буднего дня! Кто-то работает, кто-то еще в школе на продленке, кто-то в секциях и на тренировках. Очевидно, что участие команд МФЛ увеличивает внимание к Кубку России.

Людей, которые привыкли хвалить профессиональный футбол и ругать Медиалигу, становится меньше, но их по-прежнему большая критическая масса. Но у нас проект вдолгую, который уже сейчас усилиями детей и внуков заставляет родителей менять к себе отношение.

Убежден, что даже недавняя ситуация с критикой приезда Нани на федеральном канале для той аудитории, которая нечасто обращает внимание и не смотрит лигу, является ярким примером первого негативного контакта и знакомства с проектом (Владимир Соловьев раскритиковал приглашение чемпиона Европы — португальского футболиста Нани — в Медиалигу. Известный спортсмен сыграл за команду «Банка» в Кубке лиги. — «Газета.Ru»)

«Люди выстроились в огромную очередь ради Нани»

— Приглашение Нани — действительно хороший и большой повод. И такая реакция в шоу Владимира Соловьева... Мы понимаем, что он просто недостаточно погружен в тему. Но люди со стороны слушают и говорят: «Да зачем это все нужно в такое время?!» Несет ли это все для лиги негативные последствия и имиджевые потери?

— Конечно! Выступление Владимира Соловьева несло в себе в целом негативный эффект. Безусловно, для незнакомых с проектом людей мнение инфлюенсеров весомо. Они говорят, что приглашение звезд мирового спорта — не очень хорошо. Что лучше без них, чем с ними.

Но люди, которые мало-мальски понимают в теме, восприняли все это как недостаточное погружение в материал и невысокую осведомленность. И многие, скорее, порадовались за приглашение к нам Нани, нежели сочли критику Соловьева как что-то, с чем стоит согласиться.

Соловьев раскритиковал приезд в Россию звезды мирового футбола, который выиграл в Москве в 2008 году Лигу чемпионов, а потом взял чемпионат Европы. Аргументы, звучавшие от Владимира Рудольфовича, дали понять, что он говорит о том, в чем сам не очень разбирается.

Люди выстроились в длиннейшую очередь на фотосессию с Нани, а на матч с его участием собрался полный стадион. У прессы было огромное желание взять интервью у Нани. Эти факты опровергают весь негатив.

Не люблю эту фразу, но черный пиар — тоже пиар. Мне не нравится он по содержанию, но иногда, как в обсуждаемом сейчас примере, это хорошо работает. Федеральный канал посвятил Медиалиге праймовое время…

«Профессионалы должны обыгрывать медиакоманды»

— Еще один довод критиков Медиалиги заключается в том, что проект востребован только, пока у России нет еврокубков…

— Матчи Медиалиги проходят в выходные дни и стоят в параллель не с еврокубками, а с матчами Российской премьер-лиги, матчами сборных и европейских топ-чемпионатов. Придут еврокубки, и Медиалигу перестанут смотреть? В этом точно нет никакой связи.

Но иногда проще подогнать ответ под вопрос. Уверен, с возвращением еврокубков популярность лиги не станет меньше, а скорее наоборот.

Когда национальное телевидение Португалии приглашает в студию эксперта по России и задает ему вопрос, куда поехал Нани и что он там делает, а он рассказывает про Медиалигу, причем достаточно много и подробно, это круто!

— У клубов Медиалиги часто хорошо выстроены отношения с клубами РПЛ, а вот команды Второй лиги Б настроены негативно. Это связано с тем, что они просто проигрывают конкуренцию в Кубке?

— Думаю, до тех пор, пока наши клубы не играли в соревновательный футбол в Кубке России против команд РПЛ, о дружбе тоже говорить преждевременно. Играть выставочные матчи классно. Но когда ты, профессиональная футбольная команда, выходишь на одно поле с командой из медиафутбола, ты априори в невыигрышном положении.

Твое поражение воспримут как профнепригодность, а твою победу воспримут как данность. Ты в любом случае между молотом и наковальней. Клубы РПЛ с нами в таком режиме не пересекались.

«Выздоровление — заслуга мамы»: Кортава — о борьбе с раком и самой большой проблеме российского футбола Заместитель директора по развитию ФНЛ и операционный директор Медийной футбольной лиги (МФЛ) Дмитрий... 15 апреля 16:01

И если бы наши команды прошли еще два раунда в Кубке России, весной их соперниками стали бы команды РПЛ. И вот тогда я бы посмотрел на дружбу. Гранды не слетят в Путь регионов, но «Крылья Советов» или «Балтика», с которой мы в прекрасных отношениях, вряд ли захотят воспринимать матч против клуба Медиалиги как что-то не мотивирующее спортивно. А поражение будет воспринято трагически. В спортивной составляющей с командами РПЛ точно нет дружбы.

«Строим стадион для себя за свои деньги»

— Вы решили построить собственный стадион специально для матчей Медиалиги. Но получалось так, что вы называли сроки строительства, а они не выполнялись. Нанесла ли эта ситуация какой-то репутационный ущерб?

— Не чувствую ни одного мало-мальски репутационного потрясения из-за того, что сроки строительства стадиона двигаются, потому что это происходит по не зависящим от нас причинам. Мы добропорядочные граждане и жители города Москвы, которые в абсолютно конкурентной среде выиграли право на эксплуатацию земли под спортивное назначение. Получив эту землю, сделали проект, начали этот проект реализовывать.

При реализации проекта оказалось, что у данного участка земли существует некое обременение, с которым нам пришлось столкнуться и которое пришлось ликвидировать. Пришлось переносить газ, прокладывать электричество, коммуникации. Это все то, с чем ты сталкиваешься, приходя на пустырь и не понимая, что лежит под землей. Это Москва — здесь миллион коммуникаций. Даже когда прокладывают метро, выясняется, что о них никто не знал. Это нормально.

close Дмитрий Кортава и глава МФЛ Николай Осипов Из личного архива Дмитрия Кортавы

Вторая важная история — это, безусловно, деньги, на которые строится стадион. Это не бюджетные средства, не спонсорские. Это деньги, заработанные мной и моими партнерами на протяжении последних лет нашей жизни. Мы инвестируем в продукт, который, по большому счету, не обязателен. Он нужен мне, чтобы мне было комфортно реализовывать задуманные мною же вещи внутри лиги.

Сейчас загруженность инфраструктуры города колоссальная. Если на старте лиги мы пришли на «Москвич», который открылся за две недели до этого и никому не был известен, то сейчас это один из самых загруженных стадионов города, где играют в регби, футбол и проводят Спартакиады и Универсиады.

Поэтому за свои средства, по своим возможностям я строю стадион, который нужен для того, чтобы лига стала лучше, а не для того, чтобы я сдал его в аренду и зарабатывал деньги.

Это не про пассивный доход, а чтобы командам и руководству лиги было комфортнее реализовывать задуманное. Чтобы у тех, кто решил прийти в медиафутбол два года назад или решит прийти спустя неделю после этого интервью, было понимание, что руководство лиги заинтересовано «на длинную» заниматься тем, чтобы этот проект жил. А строительство стадиона за 100+ млн рублей — разве это не подтверждение прямой заинтересованности, чтобы проект развивался дальше?

— Какая ситуация сейчас, известны ли сроки эксплуатации?

— Сейчас заканчивают стелить газон. Уже можно приехать и увидеть обещанные мной оранжевые вкрапления. Думаю, пара недель — и стадион будет готов. Останутся мелочи в виде трибун и всего остального. Свет есть, коммуникации есть, административное здание построено, раздевалки полностью введены в эксплуатацию, ждем мебель только, газон почти готов. На 85% все уже готово.

— Следующий сезон Медиалиги будет проводиться на нем?

— Честно, не знаю. Когда мы закончим стадион, его надо будет ввести в эксплуатацию. Это бюрократические процедуры, с которыми мы еще ни разу не сталкивались. Поэтому хочется прийти, доделать и показать городу, что стадион готов. Москва в нас поверила, дав возможность его построить. Я бы хотел успеть какой-то из финальных раундов этого сезона сыграть у себя дома, однако не все от нас зависит.

«Финал Кубка лиги пройдет в Китае»

— Медиалига проводит матчи на аренах чемпионата мира — 2018 и ездит играть в другие страны. Насколько сложно было это организовать?

— У любой медали есть две стороны. Договариваться стало гораздо легче и проще, потому что все знают, о чем мы говорим. К тому же обзаводишься кругом знакомств с людьми, воспринимающими твой проект как что-то положительное, и гораздо легче строить коммуникацию по рабочим моментам. Но при этом сразу появляются и те, кто говорят: «А, это Медиалига, ну у них есть деньги, могут подороже заплатить». У всего есть плюсы и минусы.

Как мы ко всему этому пришли? Аппетит приходит во время еды. Финал первого сезона, который по задумке планировался на «Сапсан-Арене» как на культовом месте для Медиафутбола на тот момент, в итоге прошел на одном из самых современных стадионов в стране — динамовской «ВТБ-Арене». Просто потому что решили попробовать замахнуться на что-то, чего сами перед собой не ставили. Это получилось и дальше стало неотъемлемой частью.

Все-таки первый наш визит (в полуфинале первого сезона МФЛ — «Газета.Ru») был на стадион чемпионата мира — проба пера и ход ва-банк. Когда мы в Нижнем Новгороде увидели искренние эмоции и слезы ребят, которые впервые вышли играть на стадион чемпионата мира, когда мы увидели десятки тысяч людей на трибунах, то поняли, что финал надо делать там, где можно собрать такое же количество людей на трибунах.

И максимальная квота, которая была «Динамо» для нас выделена, — мы ее полностью реализовали. Я уверен, что если бы у нас была возможность открыть весь стадион, 20 тысяч мы бы собрали.

— Что и получилось со временем, опять же.

— Что получилось со временем не единожды, потому что sold out был на «ВЭБ-Арене», 30+ тысяч на «Газпроме», 30+ тысяч в «Лужниках», и я больше чем убежден, что финал этого Кубка Лиги, который пройдет в Китае на стадионе под 40 тысяч зрителей, тоже может побить рекорд в плане посещаемости.

«Слезы на глазах были трижды»

— Вы привезли Медиалигу в Абхазию — это совершенно сумасшедшая история. В Кубке лиги выступила команда «Апсны», и матч против «Чертаново» она провела дома, что стало запоминающимся событием для местных любителей футбола.

— Это одна из частей нашей миссии — дарить людям положительные эмоции и возможность для самореализации там, где ранее это было невозможно. Моя реакция на атмосферу на этом стадионе подтверждает правильность подобных решений, потому что не так часто у взрослого мужчины мурашки по коже и глаза на мокром месте. У меня это было трижды связано с Медиалигой.

В первый раз я плакал в Нижнем, когда мы с Димой Тарасовым выводили маленького мальчика на начальный удар, потому что он нуждался в сборе и помощи. И второй раз это произошло, когда он уже полностью здоровый — ровно через год в этом же Нижнем Новгороде — наносил еще один символический удар. Мы дали ребенку жизнь.

Я с гордостью об этом говорю, потому что тот сбор средств, который осуществили, покрыл все необходимые издержки на лечение и реабилитацию мальчика, и это одна из главных побед лиги в целом, потому что таких детей у нас уже очень много.

Вторая история — это финал Медиалиги в Волгограде, когда символический удар нанес руководитель волгоградской организации «Дети Сталинграда» Геннадий Алексеевич Дубоносов. Это было очень сильно.

И третья — это история в Абхазии, потому что я никогда оказывался на спортивном соревновании, где было бы такое единение болельщиков. Я смотрел по сторонам, оборачивался и видел детей, сидящих на заборах, детей, сидящих на рекламных бортах, закрывавших ногами партнерские интеграции… Я готов был на все это пойти и получить потом претензии от рекламодателей ради той атмосферы и того праздника, который мы подарили целой стране. Но претензий не было. Все было круто!

«Лига допустит Смолова, несмотря на уголовное дело»

— Много ли поступает заявок от команд, желающих вступить в МФЛ?

— Да, особенно много было в конце прошлого года и в начале этого — прямо какой-то бум интереса. Были десятки клубов, которые из себя мало что представляют в контексте Медиалиги.

Это всегда для меня тяжелая история, потому что я не умею отказывать людям по своей ментальности. Чувствую себя неловко, хотя, наверное, так не должно быть. Но таких желающих всегда очень много, правда.

— А есть те, кого лига сама зовет?

— Ребята из Unwanted Boys (команда из Узбекистана – «Газета.Ru») — это те, кого мы сами приглашали, если брать текущий турнир. В первые сезоны было желание добраться до Басты, например, но оказалось потом, что он сам пришел к нам (владеет клубом «СКА-Ростов» — «Газета.Ru»).

Помню, как активно я пытался помочь созданию команды Слуцкого и Дзюбы, потому что у них были такие мысли, и хотелось максимально помочь им в том, чтобы в короткий период времени все получилось.

Если бы Фараон или Александр Овечкин или Хабиб захотели бы сделать свои клубы, то я бы тоже полностью был вовлечен в этот процесс, чтобы помочь им сделать это максимально успешно.

У нас также был диалог с Федором Смоловым о создании команды его друзей. Ты идешь навстречу таким инициативам, потому что ты понимаешь, насколько велик масштаб личности людей, которые эти клубы делают.

Но я скажу больше: например, по команде из Абхазии или по «Чертаново», или по «Эгриси» в период, когда Василий Уткин покинул нас, нами предпринималось не меньше усилий. Или та же «Банка» (команда, за которую выступают в основном игроки, которые не могут пробиться в основной состав других команд по футбольным навыкам, но обладают яркой медийностью. — «Газета.Ru»).

Предпринималось немало усилий, чтобы эти клубы встали на ноги и получили какой-то партнерский пакет. К каждой команде лига относится как к чему-то уникальному.

— Смолов в данный момент в Медиалиге не играет, но имеет к ней косвенное отношение, потому что выступал за медийный клуб Broke Boys, играл в Кубке России. Каково ваше отношение ко всей истории вокруг Федора, который ударил незнакомца в Кофемания? Если бы «Броуки» захотели заявить Смолова в Кубок лиги, то вы могли бы наложить вето в связи с его уголовным преследованием?

— Если мы говорим о ситуации с Федором, то мы не можем не рассматривать ее, как схожие ситуации с Кокориным и Мамаевым. Я знаком лично с Сашей Кокориным. Наверное, из всех их троих у меня наиболее близкие отношения именно с ним. И я уверен, что каждый из этих ребят сейчас осознает, во-первых, степень содеянного, убежден, что каждый из них в этом раскаивается и никогда в жизни бы не захотел повторять.

Если брать какую-то имиджевую составляющую, то, будучи мало-мальски публичным человеком, я прекрасно понимаю, что внимания к тебе со стороны людей будет больше, чем к любому другому прохожему в метро, например. И, конечно, когда ты находишься в общественном месте, то любой человек, не совсем часто отдающий отчет своим действиям, с удовольствием захочет задеть тебя чем-то, что, по его мнению, является смешным, забавным, веселым или, может быть, некой истиной вообще.

close Павел Бедняков/РИА Новости

Поэтому очень часто тяжело реагировать на вещи, которые ты себе по жизненным принципам не позволяешь в адрес других людей. Мне искренне жаль, что ребята оказались в этой ситуации, но для меня Саша Кокорин, Павел Мамаев, Федор Смолов и Кирилл Кокорин (младший брат Александра. — «Газета.Ru») — желанные гости в лиге.

Я считаю, что человек понес наказание за содеянное, он прощен, а раз он прощен, то мы имеем право дальше продолжать с ним такой же диалог, как и со всеми остальными, кто ни разу закон не преступал.

— Если Broke Boys заявят Смолова, то лига это завизирует, и он будет играть?

— Да, конечно. Для меня это так.

«Критика лиги ранит»

— Каким вы видите путь развития Медиалиги?

— Во-первых, нам есть, что еще совершенствовать даже из того, что уже сейчас представлено зрителю. Я отмерял себе дистанцию в три года как некий определенный рубеж, по итогам которого следовало сделать серьезный шаг вперед. Сейчас этот период как раз-таки в стадии своего завершения.

Я искренне надеялся, что геополитика к этому времени перестанет бурлить в контексте нашей страны и у нас будет возможность двигаться внутри международных активностей, что позволит выйти на новый уровень.

Сейчас геополитика сильно не поменялась в сравнении с моментом, когда лига создавалась, но появилось четкое понимание, какие страны готовы спокойно с тобой взаимодействовать. И вот внутри этих государств я планирую активно продвигать наш продукт в контексте национальных соревнований и турниров сборных. Результатом этого сейчас является полуфинал и финал Кубка лиги в Китае.

— Насколько тяжело по-человечески слушать критику, с которой Медиалига постоянно сталкивается, учитывая все, что вы делаете? Ранит вообще такое?

— Да. Даже если бы не было историй с помощью детям и благотворительностью со стороны МФЛ, все равно критика бы меня ранила, потому что ты воспринимаешь этот продукт как часть своей жизни.

Я человек, который занимался спортом лет с шести, а сейчас у меня нет регулярного свободного времени и приходится пренебрегать своим здоровьем или внешним видом, хотя я с удовольствием сходил бы в зальчик и поиграл бы в футбол.

Жертвуя временем с детьми, с женой, с родителями, с друзьями, ты всегда воспринимаешь то, на что ты жертвовал, как нечто свое и очень дорогое тебе. Поэтому, когда критикуют такие вещи, ты пропускаешь это через самого себя.

Не то чтобы я мнительный, но ко многим вещам очень восприимчивый человек. Может быть, я не показываю это снаружи, но на душе кошки скребут. И хочется критикам ответить, тем более что всегда есть что ответить. В 99% этих споров я побеждаю, потому что знаю, что если я спорю, то точно прав.

Тем не менее к огульной критике вырабатывается иммунитет. Сейчас я в меньшей степени на это реагирую, но все равно каждый раз это воспринимать и слышать неприятно, и вряд ли когда-нибудь это чувство исчезнет, потому что этот проект мне слишком дорог.

«У меня понимающая жена»

— Красной нитью все существование лиги идет тема «безликих профиков», сейчас особенно в контексте 2Drots. Для лиги проблема, что игроки перестали быть узнаваемыми медийно у одного из грандов?

— Если честно, я вообще не сильно понимаю тех людей, кто эту тему поднимает. Безусловно, для контента, для шума это все интересно, но глобально, во-первых, любой «безликий профик» когда-то становится внутри лиги узнаваемым — особенно в таких командах. Когда-то в 2D приходили такими Слон и Манна, Эд (звезды медиафутбола — «Газета.Ru»).

Смена поколений — это то, что любой клуб переживает. А сейчас в 2Drots — просто смена поколений. Вовлеченность современных ребят, приходящих в 2Drots, с точки зрения медийного продвижения, может быть, меньше. Но и зритель, и болельщик 2D сейчас с удовольствием будет продолжать смотреть ролики с Мбаппе (никнейм еще одной звезды медиафутбола — «Газета.Ru»), но при этом будет хотеть, чтобы его команда побеждала. Я просто считаю, что сейчас те же «дроты» научились пытаться соблюдать баланс между результатом спортивным и контентным вовлечением тех ребят, которые этот клуб представляют. Так же сделали «Амкал», Broke Boys и все остальные.

Я убежден, что у Паши Яковлева (экс-игрок «Спартака» и других клубов РПЛ — «Газета.Ru») никогда не было такой большой узнаваемости, как после появления в Broke Boys.

— Пример Дмитрия Кузнецова, который был знаменитым советским и российским футболистом, а ныне — самый титулованный тренер в медиафутболе, еще более яркий. Его знают именно как тренера 2Drots.

— Да, совершенно верно. У Викторовича просто слишком большая была пауза между окончанием карьеры и 2Drots, но по большому счету, это можно смело на одну чашу весов ставить, потому что его популярность как тренера 2Drots не меньше, чем когда-то его узнаваемость как футболиста того же «Эспаньола».

— За время существования лиги вы стали богаче, беднее или остались на том же уровне?

— Если брать, допустим, период, когда лига начиналась, и тот период, когда мы сейчас записываем интервью, то, безусловно, я стал богаче. Если мы говорим про весь жизненный путь Николая Осипова как взрослого человека, то были моменты, в которых я был состоятельнее, чем сейчас.

— Как в вашем графике вы совмещаете дело и семью?

— Начнем с того, что у меня понимающая жена, это очень важно. Да, бывают моменты, связанные с работой, которые вызывают определенное ухудшение погоды в доме, но так получилось, что она прошла со мной весь период с момента знакомства и создания лиги до текущего момента, и она понимает, насколько это сложный проект. Она также сама в него вовлечена, поскольку работает корреспондентом лиги, и тут мне с этим повезло.

Мне действительно повезло сильно в некоторых департаментах лиги с точки зрения людей, которым я слепо могу доверить реализацию задуманных нами совместных идей. Безусловно, сейчас я научился выстраивать свой внутренний график. Просыпаясь в 7:30, в будни, я понимаю, что делаю на протяжении 12 часов, ибо в районе 19-20 часов я стараюсь быть дома.

Да, безусловно, преследуют звонки в 19, в 20, в 22 часа, в полночь. Но это все равно происходит дома, и это все упрощает.

«Медиалига — это…»

— Ну и последний вопрос: Медиалига — это?

— Сейчас это, безусловно, самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, что с этим никто спорить не будет.

Медиалига — это площадка, в которой ты можешь реализовать свои амбиции как профессиональный спортсмен (либо молодой, потенциально профессиональный спортсмен), так и человек, желающий заниматься развитием своей медийности.

Медиалига — это большой, социально значимый проект, потому что огромное количество людей, которые сюда приходят, связывают свою жизнь с лигой, и это уже социально значимая история.

Очевидно, что сейчас Медиалига — это один из самых перспективных спортивных проектов, которому можно доверить мероприятие любого масштаба, и вы будете уверены в том, что оно состоится.

Та команда людей, которая сейчас работает в Медиалиге, прошла огонь, воду и медные трубы с нуля и поднялась до тех масштабов, до которых многие виды спорта, целые лиги и федерации пока еще не дотянулись.

Следующим важным элементом будет международная повестка. Мы уже успели сделать два больших мероприятия в Эмиратах, и качество продукта получилось запредельно высоким.

Я не хочу это сравнивать сейчас с коллегами из другого футбола, либо других видов спорта. Но, глядя на ту картинку, которую даем мы, это очевидно потребителю любого спортивного продукта.

Сейчас Медиалига — это уже устоявшийся, отчасти новый вид спорта и новое направление в популяризации спорта в целом. Это просветительская миссия, с которой лига очень хорошо справляется. То, как мы показываем спорт для молодежи, — никто другой не сможет сделать это сейчас.

Самое важное, что мы при этом продолжаем сохранять настоящую открытость, нечто человечное. Медиалига — это то, каким ты когда-то воспринимал спорт, каким ты хотел бы видеть футбол в исполнении профессиональных команд, может быть.

Здесь есть все. От переживаний и ссор до шикарных хайлайтов, голов и потрясающего уровня футбола на шикарных стадионах с потрясающим показом.

— В общем, это детские мечты, которые воплотились в жизнь именно такими, какими они были?

— Это то, каким бы хотелось видеть тот спорт, который ты очень любишь.