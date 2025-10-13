Легенда «Спартака» указал на проблемы обороны в сборной России

Экс-футболист Ловчев о минусах сборной России: сейчас только сложности в обороне

Чемпион СССР по футболу Евгений Ловчев проанализировал игру сборной России после товарищеского матча с Ираном. Его слова передает «Матч ТВ».

Ловчев заявил, что команда демонстрирует проблемы в оборонительных действиях, несмотря на победу со счетом 2:1.

«У нас есть Воробьев, Батраков, Головин, братья Миранчуки. У нас сейчас только сложности в обороне. Им нужно играть в одном и том же составе, чтобы радовать глаз», — заявил Ловчев. Он добавил, что хотя сборная постепенно начинает встречаться с сильными соперниками, игра в защите против Ирана оставила негативные впечатления.

Бывший спортсмен подчеркнул необходимость стабильности в защитных линиях для достижения оптимальных результатов.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

