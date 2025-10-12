На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФС заявили, что министр спорта Дегтярев может не согласовать Карпина

Генсек РФС Митрофанов: министр спорта может не согласовать Карпина тренером
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что министр спорта России Михаил Дегтярев имеет полномочия не согласовать кандидатуру главного тренера национальной сборной России по футболу. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, процедура согласования носит формальный характер и не является оценочным фактором.

«Это же не вопрос «нравится-не нравится». Это вопрос прохождения процедуры согласования. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности, то его не согласуют», — заявил Митрофанов.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Боливии назвали исторической игру против сборной России.

