В России сняли фильм про велоспорт

В России выйдет фильм о подготовке к ЧМ по велоспорту

10 октября в России покажут документальный фильм «Навстречу Сантьяго», посвященный подготовке сборной России по велоспорту на треке к чемпионату мира 2025 года в Чили. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Главными героинями фильма стали чемпионка Европы-2025 в спринте Яна Бурлакова и бронзовый призер чемпионата Европы-2025 в спринте Алина Лысенко. Вместе с ними в съемках участвовали чемпион мира Никита Калачник и бронзовый призер первенства мира Екатерина Евланова.



Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2025 году пройдет в чилийском Сантьяго с 22 по 26 октября.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее суд в Приморье продлил арест французскому велосипедисту.