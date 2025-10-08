Спортивный директор «Рубина» спрогнозировал влияние лимита на цену российских футболистов

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба оценил потенциальное влияние лимита на легионеров на трансферную стоимость российских футболистов, передает Sport24. По его мнению, ужесточение правил для иностранцев приведет к резкому росту цен на отечественных игроков.
«Без лимита цены на россиян, их требования по условиям снизятся в три-четыре раза — и, наоборот, при его ужесточении все взлетит в разы. Это факт», — заявил Дзюба. Он подчеркнул, что российский трансферный рынок характеризуется неадекватной стоимостью качественных игроков.
Спортивный директор также высказался против любых ограничений по национальному признаку в спорте, назвав их вредными для здоровой конкуренции. По его словам, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы подписывать российских футболистов, но только при условии их соответствия уровню легионеров. Дзюба также призвал к стабильности регламентов, чтобы клубы попробовали осуществить свои долгосрочные планы.
Заявления прозвучали на фоне обсуждения возможного запрета легионерам участвовать в Кубке России и ужесточения лимита в РПЛ с сезона 2026/27.
Ранее стало известно, что в Минспорте РФ рассматривают запрет легионерам играть в Кубке России.