Российский футбольный клуб может потерять профессиональный статус из-за финансовых проблем

Новороссийский «Черноморец» может потерять профессиональный статус из-за финансовых потерь, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вышел из совета директоров, но выделил обещанные 200 млн рублей на 2025 год. Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 млн рублей. Сейчас в клубе практически не осталось денег.

Клуб из Новороссийска может столкнуться с большими финансовыми проблемами, если в ближайшее время не найдет дополнительные источники финансирования.

В турнирной таблице Первой лиги «Черноморец» идет на 12-м месте, набрав 15 очков.

