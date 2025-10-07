На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский футбольный клуб может потерять профессиональный статус из-за финансовых проблем

«Чемпионат»: «Черноморец» может потерять профессиональный статус
true
true
true
close
Пресс-служба ФК «Черноморец»

Новороссийский «Черноморец» может потерять профессиональный статус из-за финансовых потерь, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вышел из совета директоров, но выделил обещанные 200 млн рублей на 2025 год. Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 млн рублей. Сейчас в клубе практически не осталось денег.

Клуб из Новороссийска может столкнуться с большими финансовыми проблемами, если в ближайшее время не найдет дополнительные источники финансирования.

В турнирной таблице Первой лиги «Черноморец» идет на 12-м месте, набрав 15 очков.

Ранее в чемпионат России предложили добавить команды из другой страны.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами