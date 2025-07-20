В чемпионат России предложили добавить команды из другой страны

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для Legalbet высказал мнение, что лучшие команды белорусского чемпионата можно и нужно было бы добавить в Российскую премьер-лигу.

«С учетом того что у нас в России не все команды допускаются до чемпионата, имеет смысл добавить команды из Белоруссии. Но, конечно, не все клубы. Но там есть команды, которые могут составить конкуренцию. Могли бы у нас составить конкуренцию «Днепр» из Могилева, минское «Динамо». Они бы пригодились. Это идея вообще не странная», — подчеркнул Силкин.

После сезона-2024/25 занявшие 12-е место в Премьер-лиге подмосковные «Химки» не получили лицензию от РПЛ на выступление в элитном дивизионе и в итоге были расформированы. Новороссийский «Черноморец», занявший третье место в Первой лиге, также не получил лицензии и не смог сыграть в стыках за выход в РПЛ, а вышедшее туда напрямую московское «Торпедо» было понижено вновь в Первую лигу из-за попытки организации договорного матча. В итоге в новом чемпионате РПЛ прописку сохранили вылетевшие через стыки и напрямую «Пари НН» и «Оренбург» соответственно.

Ранее в «Спартаке» раскритиковали судейство первого тура РПЛ.