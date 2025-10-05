На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«ЦСКА вошел в игру намного лучше»: тренер «Спартака» о поражении команды

Тренер «Спартака» Сакич: первые 20 минут матча были самыми тяжелыми для команды
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сакич отметил, что особенно тяжелыми для его команды стали первые минуты встречи, когда соперник доминировал на поле. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень тяжелое поражение, самыми тяжелыми в нем были первые 15–20 минут, во время которых на поле была только одна команда. За это время соперники сделали три перехвата, превратившиеся в три пропущенных мяча. ЦСКА вошел в игру намного лучше, они вышли с отличным настроем, плюс когда это накладывается на мастерство игроков, против этого становится тяжело бороться», — заявил Сакич.

Матч 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. После этой игры «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 18 очками. В следующем туре команда Сакича сыграет с «Ростовом» 18 октября.

Ранее московский ЦСКА переиграл «Спартак» в матче РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
