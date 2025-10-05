ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в дерби

Московский клуб ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Кирилл Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового.

Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа. В компенсированное время Моисей Гаич спас ворота, выбив мяч с линии ворот после удара Манфреда Угальде.

Арбитр матча Артем Чистяков показал желтые карточки шести игрокам. Система VAR отменила один гол ЦСКА в первом тайме и проверила несколько эпизодов. Победой ЦСКА заработали 24 очка и вышли на первое место в таблице РПЛ, в то время как «Спартак» с 18 очками находится на пятой позиции.

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в гостях, а «Спартак» примет «Ростов» дома. Обе встречи запланированы на 18 октября.

