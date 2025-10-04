Футболист «Ахмата» обвинил капитана «Краснодара» в расизме

Футболист грозненского «Ахмата» Усман Ндонг прокомментировал свое удаление в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» за удар капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в лицо, заявив, что футболист обозвал его на расистской почве, передает «Матч ТВ».

«Был игровой эпизод. Я подошел помочь ему встать, сказал, чтобы поднимался. Момент уже прошел, он приблизился ко мне, толкнул и сказал: «Закрой рот, черное говно», — заявил Ндонг.

Сперцян отрицает обвинения в расизме. Капитан «Краснодара» сказал, что Ндонг оскорбил его маму на португальском языке.

«Пострадал ли я во время удара? Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие», — отметил Сперцян.

Встреча, которая прошла в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу «Краснодара».

На 15-й минуте матча Джон Кордоба открыл счет. Через 15 минут Диего Коста забил второй мяч в ворота «Ахмата». За десять минут до конца игры был удален футболист «Ахмата» Усман Ндонг за то, что ударил Эдуарда Сперцяна.

