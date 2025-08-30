Немецкий баскетболист обвинил фанатов Литвы в расизме

Разыгрывающий сборной Германии по баскетболу Деннис Шредер заявил, что подвергся оскорблениям на почве расизма во время матча Евробаскета против Литвы. Его слова передает BasketNews.

«Литовские болельщики всегда сопровождают свою команду, и это заслуживает уважения. Но, к сожалению, в перерыве матча раздавались обезьяньи выкрики. Я категорически не могу смириться с этим. В нашем мире нет места расизму», — сказал Шредер.

Сборная Германии победила Литву в матче группового этапа со счетом 107:88.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее американский баскетболист заявил, что ему понравилось в России.