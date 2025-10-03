На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Динамо» назвал странным уход из клуба председателя совета директоров

Экс-футболист Булыкин: странно, что Гафин ушел из «Динамо» именно сейчас
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал странным уход из клуба председателя совета директоров Дмитрия Гафина, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Довольно странно, что это произошло сейчас. Видимо, были веские причины. Считал его футбольным человеком. Понятно, что он не спортивный директор и не тренер, которые в первую очередь отвечают за результат», — сказал Булыкин.

47-летний Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совета. Он занял пост председателя совета в январе 2024-го, сменив Юрия Соловьева.

Новость об отставке появилась накануне принципиального столичного дерби с «Локомотивом», которое пройдет в субботу. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Валерия Карпина динамовцы после 10 туров занимают седьмую позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Ранее клуб РПЛ подписал контракт с 75-летним футболистом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами