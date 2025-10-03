Легенда «Динамо» назвал странным уход из клуба председателя совета директоров

Экс-футболист Булыкин: странно, что Гафин ушел из «Динамо» именно сейчас

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал странным уход из клуба председателя совета директоров Дмитрия Гафина, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Довольно странно, что это произошло сейчас. Видимо, были веские причины. Считал его футбольным человеком. Понятно, что он не спортивный директор и не тренер, которые в первую очередь отвечают за результат», — сказал Булыкин.

47-летний Гафин работал в «Динамо» с 2019 года, был членом совета директоров и советником председателя совета. Он занял пост председателя совета в январе 2024-го, сменив Юрия Соловьева.

Новость об отставке появилась накануне принципиального столичного дерби с «Локомотивом», которое пройдет в субботу. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Валерия Карпина динамовцы после 10 туров занимают седьмую позицию в турнирной таблице, набрав 15 очков.

