Россияне завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира по самбо

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного ЧМ

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира, который проходит в Индонезии, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

В соревнованиях юношей до 58 кг победил Данил Василенко, в категории до 79 кг победил Эдуард Арбузов. Валерия Козлова одержала победу в категории до 54 кг среди девушек.

Адемиркан Тамбиев победил в соревнованиях по спортивному самбо среди юниоров в весовой категории до 88 кг победил Адемиркан Тамбиев. София Солуянова завоевала золото в категории до 50 кг среди юниорок, Арина Пархут выиграла в категории до 65 кг. Кира Сафонова увезла с собой золото в категории +80 кг.

Молодежный чемпионат мира по самбо, поддерживаемый компанией «Роснефть» и банком ВТБ, завершится 5 октября. Всего в программе запланировано 37 комплектов наград, при этом каждый участник может выступать только в одной дисциплине и весовой категории.

Ранее россияне выиграли семь золотых медалей на Кубке мира по самбо.