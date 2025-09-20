На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне выиграли семь золотых медалей на Кубке мира по самбо

Россияне выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо
Международная Федерация Самбо

Российские спортсмены выиграли семь золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо.

Турнир, генеральным спонсором которого является «Роснефть», проходит 20-21 сентября 2025 года в Спортивном комплексе при Таджикском национальном университете. Спортсмены сражаются за медали в 28 весовых категориях.

Золотые медали турнира в семи весовых категориях выиграли россияне Руслан Абдулмеджинов, Влдаислав Панов, Денис Баканов, Аслан Джиоев, Яна Полякова, Яна Козырева и Анжела Гаспарян.

30 июля Международная федерация самбо получила признание Международного паралимпийского комитета (IPC). IPC отметил работу ФИАС по развитию самбо для слепых и слабовидящих спортсменов. ФИАС стала одной из 15 спортивных федераций в мире с таким статусом.

29 мая 2025 года самбо было официально включено в календарь Международного совета военного спорта (CISM).

Ранее Александра Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира.

Летние виды спорта
