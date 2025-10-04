Футболист потерял сознание в матче «Рубин» — «Крылья Советов»

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку кратковременно потерял сознание в матче против «Крыльев Советов». Об этом в эфире «Матч Премьер» сообщил комментатор Роман Титов.

Албанский форвард неудачно приземлился на шейные позвонки в игровом эпизоде, борясь за мяч с соперником, после чего на мгновение отключился. Прибывшие со скамейки запасных врачи казанской команды смогли помочь футболисту, после чего тот продолжил матч.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена», по ходу первого тайма счет не открыт, 0:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

