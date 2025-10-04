04 октября 2025, 15:15 Обновлено: 04 октября 2025, 15:42 Спорт Размер текста А А А 75-летняя легенда прилетел на матч: «Крылья Советов» играют с «Рубином». LIVE Футбол. РПЛ, 11 тур. «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН Данила Жиляев

«Крылья Советов» на выезде играют с «Рубином». С самарцами прилетел 75-летний легендарный ветеран клуба Валерьян Панфилов, с которым недавно был подписан контракт игрока, но на поле он не появится. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур 1-й тайм 04 октября 15:15 Рубин Казань, Россия 19' Арройо 1 : 0 Крылья Советов Самара, Россия Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия