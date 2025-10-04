На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
75-летняя легенда прилетел на матч: «Крылья Советов» играют с «Рубином». LIVE

Футбол. РПЛ, 11 тур. «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН

ФК «Крылья Советов»
«Крылья Советов» на выезде играют с «Рубином». С самарцами прилетел 75-летний легендарный ветеран клуба Валерьян Панфилов, с которым недавно был подписан контракт игрока, но на поле он не появится. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
04 октября 15:15
Рубин
Казань, Россия
19' Арройо
1 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм

19' Арройо

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

Устроили прессинг самарцы в последние несколько минут, хозяева с трудом отбиваются. Достаточно жесткая и контактная игра.

'25

Кажется, все в порядке с Мирлиндом. Но за бровкой на всякий случай разминается Сиве.

'24

Как жестко Костанца встретил Даку! Албанец в верховой борьбе перелетел через соперника и с двухметровой высоты рухнул спиной на газон! Оказывают помощь лидеру «Рубина»...

'23

Решился игрок «Крыльев» пробить метров с 35 — повесил «свечку» под перекладину, и Ставер спокойно забрал мяч.

'21

«Рубин» открывает счет! И какой же привоз!!! Сутормин сделал слишком слабый пас назад вратарю, Арройо подхватил мяч, обыграл Песьякова, обошел еще нескольких защитников и спокойно катнул мяч в пустые ворота!

'20

ГОЛ!!!

'17

Опасно! Даку нанес мощный удар с острого угла, и Песьякову пришлось отбивать мяч в сторону! «Рубин» серьезно прижимает «Крылья» к воротам.

'16

«Рубин» заработал угловой. Кабутов навесил во вратарскую, однако кто-то из его партнеров нарушил правила на Песьякове.

'14

«Рубин» заработал «стандарт» на чужой половине поля. Кабутов исполнил подачу в штрафную, но Песьяков уверенно забрал мяч в руки.

'12

Момент! Нападающий «Рубина» Шабанхаджай в стиле Лео Месси прошел через половину поля, влетел в штрафную, красиво на замахе обыграл защитника и пробил по воротам, но попал в ногу Песьякову!

'10

Лепский все-таки смог вернуться на поле, однако сразу же досталось защитнику «Рубина» Вуячичу: его сильно толкнули в спину. На поле снова появились врачи. К счастью, обошлось без травмы.

'8

Защитник «Крыльев» Лепский присел на газон. Чуть раньше ему ударили по ноге шипами. Вероятно, повреждение оказалось серьезным. Желаем здоровья!

'7

«Рубин» получил право на штрафной на чужой половине поля: Кузяева сбили с ног. Однако подача в штрафную «Крыльев» ни к чему не привела.

'5

Голкипер «Крыльев» Песьяков выбежал из ворот и поймал мяч в руки на линии штрафной, опередив нападающего «Рубина» Шабанхаджая.

'3

Полузащитник «Крыльев» Баньяц нанес дальний удар метров с 25-ти, но выше ворот!

'1

Матч начался!

15:10

Стартовый состав «Крыльев»: Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Баньяц, Костанца, Сутормин, Олейников, Игнатенко, Ахметов.

15:05

Стартовый состав «Рубина»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Кабутов, Иву, Арройо, Йочич, Кузяев, Шабанхаджай, Даку.

15:00

Добрый день, уважаемые читатели! «Рубин» принимает «Крылья Советов» в матче 11 тура РПЛ.

