Усман Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс PFL в реванше с Хьюзом

Усман Нурмагомедов второй раз победил Хьюза и стал чемпионом PFL

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20-ти поединках в смешанных единоборствах.

В январе 2025 года соперники уже встречались также в Дубае, и тогда Нурмагомедов тоже победил единогласным решением арбитров, защитив свой чемпионский титул Bellator в легком весе.

В со-главном бою вечера американец Кори Андерсон победил в бою-реванше вновь Довлетджана Ягшимурадова единогласным решением арбитров и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Главная сенсация вечера состоялась в третьем по статусу поединке, где в легчайшем весе россиянин Магомед Магомедов уверенно выиграл первый раунд у американца Серджио Петтиса, безусловно побеждал и во втором, но, атакуя у сетки в концовке пятиминутки, пропустил удар локтем в челюсть, после чего упал на спину, а соперник добивающим ударом оформил нокаут.

Ранее российского бойца отправили в нокаут на турнире PFL в Дубае.