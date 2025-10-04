Российского бойца отправили в нокаут на турнире PFL в Дубае

Российский боец Магомед Магомедов потерпел поражение на турнире на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в Дубае. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бой Магомедова с американцем Серхио Петтисом завершился во втором раунде нокаутом. Магомедов доминировал в начале раунда, переведя соперника в партер и предприняв несколько попыток сабмишена. Однако за 30 секунд до конца пятиминутки Петтис, находившийся у сетки, неожиданно нанес локтевой удар, попавший в голову россиянина.

После падения Магомедова американец провел добивание, после чего рефери остановил бой. В первом раунде преимущество было на стороне российского бойца, который несколько раз точно поражал соперника и работал в партере.

Для Петтиса эта победа стала 25-й в профессиональной карьере при 7 поражениях. Магомедов потерпел пятое поражение в 26 проведенных боях. Турнир проходил в Дубае при участии Хабиба Нурмагомедова, помогавшего Магомедову в углу ринга.

