На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российского бойца отправили в нокаут на турнире PFL в Дубае

Российский боец Магомедов уступил американцу Петтису во втором раунде
true
true
true
close
Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец Магомед Магомедов потерпел поражение на турнире на турнире Лиги профессиональных бойцов (PFL) в Дубае. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бой Магомедова с американцем Серхио Петтисом завершился во втором раунде нокаутом. Магомедов доминировал в начале раунда, переведя соперника в партер и предприняв несколько попыток сабмишена. Однако за 30 секунд до конца пятиминутки Петтис, находившийся у сетки, неожиданно нанес локтевой удар, попавший в голову россиянина.

После падения Магомедова американец провел добивание, после чего рефери остановил бой. В первом раунде преимущество было на стороне российского бойца, который несколько раз точно поражал соперника и работал в партере.

Для Петтиса эта победа стала 25-й в профессиональной карьере при 7 поражениях. Магомедов потерпел пятое поражение в 26 проведенных боях. Турнир проходил в Дубае при участии Хабиба Нурмагомедова, помогавшего Магомедову в углу ринга.

Ранее стало известно, что младший брат Емельяненко проведет поединок после выхода из тюрьмы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами