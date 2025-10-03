Легенда ЦСКА оценил игру команды перед главным дерби страны

Московский ЦСКА не лучшим образом сыграл с калининградской «Балтикой», однако добился необходимого результата в преддверии дерби со «Спартаком» в рамках 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вратарь красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«Балтика» находится на очень хорошем уровне, они столько времени шли без поражений. У ЦСКА против них игра была вязкая, но они добились того, что было нужно. Взяли три очка, а как именно — уже будет разбираться тренерский штаб. Теперь будут готовиться к «Спартаку».

Придали ли красно-белым уверенности две победы над «Пари НН»? «Спартаку» не нужно дополнительной уверенности, матчи с ЦСКА всегда стояли особняком. Все-таки это московское дерби, одно из старейших, и матч будет боевой. Обе команды будут настраиваться самым серьезным образом.

Прогнозы делать не будем, просто каждый будет желать своей команде добиться лучшего результата. Будет ли турнирная ситуация дополнительной мотивацией для них? Для обеих команд мотивирующим фактором является само по себе то, что они играют друг против друга», — считает Новиков.

ЦСКА в 10 туре обыграл «Балтику» со счетом 1:0, единственный мяч на 95-й минуте забил Игорь Дивеев. После армейцы в рамках Кубка встретились с «Локомотивом» и победили в серии пенальти — 0:0 (4:2). «Спартак», в свою очередь, в чемпионате и в Кубке победил «Пари НН» — 3:0 и 2:1.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 октября, на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее легендарный российский футболист назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак».