На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легендарный российский футболист назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-футболист Канчельскис считает ЦСКА фаворитом матча со «Спартаком»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что считает московский ЦСКА фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Чемпионат».

«В моем понимании, ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби со «Спартаком». Армейцы играют стабильнее, у «Спартака» не будет Станковича на скамейке. Это тоже важный фактор». — сказал Канчельскис.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В 10-м туре ЦСКА обыграл «Балтику» — встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» в прошлом туре одолел «Пари НН» со счетом 3:0 и располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 18 баллов.

Ранее в ЦСКА рассказали, как сыграют со «Спартаком» в дерби.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами