Легендарный российский футболист назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»

Экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что считает московский ЦСКА фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», передает «Чемпионат».

«В моем понимании, ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби со «Спартаком». Армейцы играют стабильнее, у «Спартака» не будет Станковича на скамейке. Это тоже важный фактор». — сказал Канчельскис.

В следующем туре ЦСКА примет на своем поле столичный «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В 10-м туре ЦСКА обыграл «Балтику» — встреча состоялась 28 сентября и завершилась со счетом 1:0. После этой победы в активе команды под руководством Фабио Челестини — 21 очко, что позволяет ей единолично располагаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» в прошлом туре одолел «Пари НН» со счетом 3:0 и располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 18 баллов.

Ранее в ЦСКА рассказали, как сыграют со «Спартаком» в дерби.