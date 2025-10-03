«Вызывают на конфликт»: шведов назвали «неуравновешенными» за отказ соревноваться с россиянами

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий раскритиковала шведскую лыжницу Линн Сван, которая заявила, что не желает соревноваться с россиянами на Олимпийских играх — 2026 в Италии и готова рассмотреть вариант с бойкотом соревнований, если россиян допустят. Слова Богалий приводит Legalbet.

«Если шведы не будут участвовать в Играх, то это их выбор, — сказала Анна Богалий. — Если поддаются эмоциям, значит, они настолько неуравновешенные. Не надо реагировать на это. Нужно просто спокойно готовиться, что наши ребята и делают. Если допустят на Игры, то надо выступать».

Двукратная олимпийская чемпионка призвала российских лыжников и биатлонистов полностью изолировать себя от чтения СМИ, где публикуются громкие заявления соперников, и сосредоточиться на подготовке к турнирам. Богалий вспомнила, как во время подготовки к Олимпийским играм в Ванкукере месяц ничего не читала и не смотрела.

«Всегда кто-то будет размениваться политикой или людьми и тиражировать эти мнения. Вызывают на конфликт, агрессию. Призываю не раздувать это, а объединиться в мирное русло. Надо делать свое дело, получать удовольствие, а не делать такие громкие заявления», — сказала Богалий.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

Ранее в Норвегии высказались о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за участия россиян.