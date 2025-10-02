На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генеральный секретарь ФБР: у сборной России всегда самые большие амбиции

Генсек Федерации бокса России обозначил задачу на турнире в Дубае (ОАЭ)
РИА Новости

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил о высокой цели для национальной сборной. По информации «Матч ТВ», главной задачей команды является завоевание первого общекомандного места на предстоящем чемпионате мира в Дубае (ОАЭ).

«Наша задача — создать все условия для качественной подготовки команды к чемпионату мира», — заявил Беспутин.

Турнир пройдет со 2 по 13 декабря на теннисном стадионе в Объединенных Арабских Эмиратах. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев ранее сообщал, что призовой фонд соревнований установит рекорд и составит 8,32 миллиона долларов. Беспутин подчеркнул, что у сборной России всегда самые большие амбиции, а текущий состав команды внушает уверенность. Он отметил, что после победы женской сборной в 2025 году, теперь аналогичного результата нужно добиться и мужчинам.

