На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда СССР: «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА

Тренер Семин дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Семин поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», это передает «Чемпионат». Встреча на «ВЭБ Арене» состоится в воскресенье, 5 октября.

Семин отметил, что предсказать победителя в таком дерби всегда крайне сложно. По его мнению, ЦСКА выглядит более стабильной командой, что подтверждается их текущим первым местом в турнирной таблице. Однако «Спартак» способен преподносить сюрпризы, во многом благодаря своей эмоциональной игре и сильному составу, который позволяет бороться за высокие позиции.

«Думаю, как всегда, это будет очень эмоциональный и напряжённый матч. Победителя в таких играх очень сложно предсказать. Наверное, ЦСКА — более стабильный. Они идут на первом месте, но «Спартак» иной раз делает чудеса», — Семин подчеркнул, что матч обещает быть очень напряженным и зрелищным для всех болельщиков.

На текущий момент ЦСКА занимает первую позицию в турнирной таблице. Состав «Спартака», по оценке Семина, позволяет команде бороться за высокие места в чемпионате.

Ранее тренер «Спартака» Сакич назвал важным дерби с ЦСКА

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами