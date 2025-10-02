Легенда СССР: «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА

Бывший главный тренер ряда российских клубов Юрий Семин поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», это передает «Чемпионат». Встреча на «ВЭБ Арене» состоится в воскресенье, 5 октября.

Семин отметил, что предсказать победителя в таком дерби всегда крайне сложно. По его мнению, ЦСКА выглядит более стабильной командой, что подтверждается их текущим первым местом в турнирной таблице. Однако «Спартак» способен преподносить сюрпризы, во многом благодаря своей эмоциональной игре и сильному составу, который позволяет бороться за высокие позиции.

«Думаю, как всегда, это будет очень эмоциональный и напряжённый матч. Победителя в таких играх очень сложно предсказать. Наверное, ЦСКА — более стабильный. Они идут на первом месте, но «Спартак» иной раз делает чудеса», — Семин подчеркнул, что матч обещает быть очень напряженным и зрелищным для всех болельщиков.

На текущий момент ЦСКА занимает первую позицию в турнирной таблице. Состав «Спартака», по оценке Семина, позволяет команде бороться за высокие места в чемпионате.

