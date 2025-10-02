РПЛ может продать телеправа на 28 млрд рублей

Российская премьер-лига (РПЛ) получила предложение о эксклюзивной продаже прав на трансляцию матчей от «Матч ТВ», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, телеканал хочет получить права на показ до окончания сезона-2029/30 за 28 млрд рублей. До 30 сентября у «Матч ТВ» было эксклюзивное право сделать предложение на покупку телеправ, теперь же в борьбу могут вступить и другие компании.

РПЛ проведет совещание по коммерческим и тв-правам на ближайший четырехлетний цикл в предстояющую пятницу, 3 октября.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России после десяти туров является столичный ЦСКА, в активе которого 21 очко. На втором месте располагается московский «Локомотив» с активом в 20 баллов, столько же у «Краснодара», занимающего третью позицию. В топ-5 РПЛ входят также петербургский «Зенит» (19) и московский «Спартак» (18).

Ранее слова министра спорта Дегтярева о тренере «Зенита» назвали шуткой.