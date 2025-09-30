На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский фигурист: не могу назвать Олимпиаду праздником спорта

Фигурист Авербух: не могу назвать Олимпиаду праздником спорта
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что не считает Олимпиаду праздником спорта, передает Sport24.

«Не могу сейчас назвать Олимпиаду праздником спорта. Там есть неправомерные ограничения для спортсменов из нашей страны. Вот когда российские спортсмены будут допущены, тогда и можно будет об этом говорить», — сказал Авербух.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее фигурному катанию в России предрекли забвение.

