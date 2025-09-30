Фигурному катанию в России предрекли забвение

Тарасова считает, что ФФККР может быть объединена с конькобежной федерацией

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что назначение Светланы Бажановой на должность генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) может говорить о скором прекращении данной федерации как самостоятельного субъекта спорта.

По ее мнению, существует вероятность объединения федерации фигурного катания и конькобежного спорта.

«Мы просто ахнули от этой новости. Если она представитель конькобежного спорта, скорее всего, это говорит о скорейшем объединении федераций», — заявила Тарасова.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачева оказалась шокирована статусом запасной на отборе к ОИ-2026.