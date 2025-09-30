На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нестиранные трусы Мбаппе продают в Казахстане за 152 тысячи рублей

В Казахстане продают нестиранные трусы футболиста Мбаппе за 152 тысячи рублей
true
true
true
close
Susana Vera/Reuters

Нестиранные трусы футболиста мадридского «Реала» Киллиана Мбаппе продает уборщица казахстанского отеля за 152 тысячи рублей, передает Mash на спорте.

Также сотрудница отеля продает простыню, на которой спал Мбаппе, его пододеяльник и наволочку. Цена за эти предметы начинается от 53 тысяч рублей.

30 сентября «Реал» сыграет в Лиге чемпионов против казахстанского «Кайрата». Встреча начнется в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе не сыграет против «Кайрата».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами