As: нападающий «Реала» Мбаппе не сыграет против «Кайрата» в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет против алматинского «Кайрата» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает As.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо проведет ротацию и даст отдохнуть некоторым лидерам команды, оставив их на скамейке запасных.

«Кайрат» и «Реал» сыграют 30 сентября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» на выезде уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» дома обыграл французский «Марсель» (2:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

