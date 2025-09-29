Стало известно, когда похоронят «самую титулованную боксершу»

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Ирина Синецкая будет похоорнена 1 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя спортивной школы № 2 Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, где ранее работала Синецкая, в этот же день пройдет прощальная церемония.

«Прощание и похороны пройдут 1 октября», — заявил источник.

Синецкая родилась в Ставропольском крае 25 декабря 1978 года. Она тренировалась в местной Детско-юношеской школе единоборств, а в 2007 году окончила факультет физической культуры Ставропольского университета. Спортсменка выиграла два первых чемпионата мира в весовой категории до 67 кг и стала победительницей четырех чемпионатов Европы подряд в весовой категории до 66 кг. В 2009-м боксерша завоевала золото в категории до 75 кг, а спустя два года — серебро в категории более 81 кг.

